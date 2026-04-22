Курское юрлицо агрохолдинга «Мираторг» потеряло 2 млрд прибыли

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в марте 2001 года в Фатежском районе Курской области и специализируется на разведении свиней. Уставный капитал составляет 25,9 млрд руб. Директором является Марина Бершакова. Компания входит в агропромышленный холдинг «Мираторг», контролируемый Виктором и Александром Линников, — один из основных производителей свинины и говядины в России. Также выпускает полуфабрикаты, готовые блюда, управляет розничной сетью, занимается овощеводством, производством кормов и т. д.