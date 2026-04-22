В Красноярске в высотке на Калинина загорелась квартира (видео)

В Красноярске на Мясокомбинате загорелась квартира в 25-этажном доме. Пожар произошел на улице Калинина, 177а.
Как сообщает телеканал «Енисей», очевидцы слышали громкие хлопки — по их словам, «раз шесть или семь что-то бахнуло очень громко».
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 16:37. Предварительная площадь пожара составляет 25 квадратных метров. На месте работают 50 человек и 15 единиц спецтехники. Остальная информация уточняется.
Обновлено в 17:40: Пожар в квартире на Калинина локализовали в 17:18, сообщают в МЧС. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. Пострадавших нет.
