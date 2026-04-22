Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске в высотке на Калинина загорелась квартира (видео)

В Красноярске на Мясокомбинате произошел пожар в 25-этажном доме. Горит одна из квартир на улице Калинина, 177а.

В Красноярске на Мясокомбинате загорелась квартира в 25-этажном доме. Пожар произошел на улице Калинина, 177а.

Как сообщает телеканал «Енисей», очевидцы слышали громкие хлопки — по их словам, «раз шесть или семь что-то бахнуло очень громко».

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 16:37. Предварительная площадь пожара составляет 25 квадратных метров. На месте работают 50 человек и 15 единиц спецтехники. Остальная информация уточняется.

Обновлено в 17:40: Пожар в квартире на Калинина локализовали в 17:18, сообщают в МЧС. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, среди них 10 детей. Пострадавших нет.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.