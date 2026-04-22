Производство изделий для сборных домов запустят в Дзержинске к 2029 году

В Восточном промрайоне Дзержинска к 2029 году появится комплекс по выпуску строительных изделий для сборных домов из дерева и легких стальных конструкций. Проект планировки территории на Автозаводском шоссе утвердило региональное министерство градостроительной деятельности.
Помимо основного производства, документация предусматривает размещение на участке площадью 6,4 гектара еще одного объекта — здания для выпуска металлоконструкций V класса вредности. Решения о выделении земли под проект ранее принимались Советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве области.
Работы начнут с подготовки: специалисты проведут изыскания, выровняют рельеф и подтянут коммуникации. После этого приступят к строительству самих цехов и всей нужной инфраструктуры — от дорог и сетей до очистных и парковок.