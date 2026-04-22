Улицы в Ростове начали украшать ко Дню Победы

В Ростове-на-Дону начались работы по праздничному оформлению города к 81-й годовщине Великой Победы. Напомним, ранее была разработана концепция комплексного оформления донской столицы.
На улицах и площадях Ростова через время должны установить флаги, объемные и световые композии, а мосты на Ворошиловском и Стачки будет украшать иллюминация. Кроме того, планируется размещение баннеров с фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.
По условиям контракта, оформление должны завершить до 27 апреля. На закупку, монтаж и демонтаж необходимых элементов «в рамках подготовки к федеральным праздникам и другим значимым мероприятиям» городские власти выделили 19,9 млн рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.