Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы в Ростове начали украшать ко Дню Победы

Праздничное офомление ко Дню Победы в Ростове должны завершить до 27 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начались работы по праздничному оформлению города к 81-й годовщине Великой Победы. Напомним, ранее была разработана концепция комплексного оформления донской столицы.

На улицах и площадях Ростова через время должны установить флаги, объемные и световые композии, а мосты на Ворошиловском и Стачки будет украшать иллюминация. Кроме того, планируется размещение баннеров с фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.

По условиям контракта, оформление должны завершить до 27 апреля. На закупку, монтаж и демонтаж необходимых элементов «в рамках подготовки к федеральным праздникам и другим значимым мероприятиям» городские власти выделили 19,9 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.