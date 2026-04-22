В Калининградской области растёт производство питьевой и минеральной воды

В Калининградской области в 2025 году произвели 134,55 млн литров минеральной, питьевой и газированной воды. Это на 15,5% больше, чем в 2024-м, и в 2,6 раза выше, чем десять лет назад, сообщает в среду, 22 апреля, Калининградстат.