Постоянную экспозицию об императорских лошадях откроют в «Царском Селе» 29 апреля

29 апреля для посетителей «Царского Села» откроют постоянную экспозицию «Царские лошади. Жизнь после службы». Она станет первой в современной истории Петербурга постоянной экспозицией об императорских лошадях, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
— Это означает, что исторический комплекс, включающий павильон «Пенсионерная конюшня» XIX века и самое большое в мире захоронение императорских лошадей, впервые после Великой Отечественной войны полностью отреставрировали и сделают доступным для посещения, — говорится в сообщении.
Ожидается, что 28 апреля, когда состоится торжественное открытие экспозиции, в музей-заповедник приедет известный французский писатель и путешественник Жан-Луи Гуро. И это неслучайно, поскольку еще в 2000-х годах он выделил деньги на обновление части могильных плит.
В «Царском Селе» напомнили, что Пенсионерная конюшня расположена на окраине Александровского парка. Там содержали лошадей, не способных больше нести службу «по старости и слабости своей». Строительство павильона по проекту архитектора Адама Менеласа завершили в 1830 году. Сегодня на территории захоронены более 120 лошадей российских императоров.