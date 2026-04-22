Постоянную экспозицию об императорских лошадях откроют в «Царском Селе» 29 апреля

В «Царском Селе» напомнили, что Пенсионерная конюшня расположена на окраине Александровского парка. Там содержали лошадей, не способных больше нести службу «по старости и слабости своей». Строительство павильона по проекту архитектора Адама Менеласа завершили в 1830 году. Сегодня на территории захоронены более 120 лошадей российских императоров.