Карантин по бешенству животных установили на территории деревни и двух сел в Нижегородской области

Согласно информации, на период действия карантина запрещено в эпизоотическом очаге лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных. В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.