Карантин по бешенству животных установили на территории деревни и двух сел в Нижегородской области

Карантин по бешенству животных установили на территории деревни Михальчиково в Кстовском районе и селах Михеевка, Ризадеево в Ардатовском округе. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации, на период действия карантина запрещено в эпизоотическом очаге лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных. В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
Комитету ветеринарии Нижегородской области необходимо разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя на территории.
Ранее ветеринары призывали нижегородцев сделать своим питомцам прививку от бешенства.