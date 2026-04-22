Нижегородцы активно включились в выбор объектов благоустройства на 2027 год

Программа «Формирование комфортной городской среды» входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Время

Жители Нижегородской области активно включились в выбор объектов благоустройства на 2027 год по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В первый день, 21 апреля, за благоустройство общественных пространств региона проголосовали почти 6 тысяч человек.

На 12:00 22 апреля количество голосов превысило 9,5 тысяч.

ИИ «Время Н» напоминает алгоритм голосования.

1 Перейдите на ресурс zagorodsreda.gosuslugi.ru.

2 Нажмите на кнопку «Голосовать».

3 Авторизуйтесь в Госуслугах.

4 Выберите муниципальное образование.

5 Определите из списка одну общественную территорию.

6 Проголосуйте.

Напомним, что голосование проводится до 12 июня.

На рейтинговое голосование выставлены 93 общественных пространства. Жители Нижегородской области могут выбрать общественные территории в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом.

Благодаря голосованию нижегородцы сами выбирают объекты и территории, повышают качество жизни в своем населенном пункте и регионе в целом.