Нижегородцы активно включились в выбор объектов благоустройства на 2027 год

Жители Нижегородской области активно включились в выбор объектов благоустройства на 2027 год по программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В первый день, 21 апреля, за благоустройство общественных пространств региона проголосовали почти 6 тысяч человек.
На 12:00 22 апреля количество голосов превысило 9,5 тысяч.
ИИ «Время Н» напоминает алгоритм голосования.
1 Перейдите на ресурс zagorodsreda.gosuslugi.ru.
2 Нажмите на кнопку «Голосовать».
3 Авторизуйтесь в Госуслугах.
4 Выберите муниципальное образование.
5 Определите из списка одну общественную территорию.
6 Проголосуйте.
Напомним, что голосование проводится до 12 июня.
На рейтинговое голосование выставлены 93 общественных пространства. Жители Нижегородской области могут выбрать общественные территории в 23 муниципальных образованиях, включая Нижний Новгород с присоединенным к нему Кстовским районом.
Благодаря голосованию нижегородцы сами выбирают объекты и территории, повышают качество жизни в своем населенном пункте и регионе в целом.