В Пермском крае вырос средний размер потребительских кредитов

А по сравнению с мартом 2025 года рост составил 17,5%. Год назад в первый месяц весны средний размер потребкредитов (кредитов наличными), полученных прикамцами, равнялся 130,3 тысячи рублей.
В среднем по стране размер выданных в марте 2026 года потребительских кредитов составил 180 тысяч рублей.
«В последние семь месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150−180 тысяч рублей. При этом спрос на них находится на довольно низком уровне, а доля заявок на получение со стороны наиболее качественных заемщиков существенно сократилась», — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Отметим, что всего в марте этого года банки выдали жителям Пермского края 34,7 тысячи потребительских кредитов. Кстати, в марте выросла доля отказов по заявкам прикамцев на все виды займов. Банки одобрили только 20% от общего числа заявок на кредиты, поступившие от жителей региона.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о самых высокооплачиваемых специалистах в Пермском крае. Рекомендуем прочитать материал «Больше 800 тысяч рублей в месяц: кому в Прикамье предлагают самые высокие зарплаты».
