Нижегородские полицейские расскажут, как защитить жилье от краж во время отпуска

В пятницу, 24 апреля, в 11:00 в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра (НОИЦ) пройдет пресс-конференция на тему: «Весенне‑летняя безопасность: как предотвратить уличные правонарушения и защитить жильё от краж».
Спикерами встречи станут начальник УОООП ГУ МВД России по Нижегородской области Александр Азовцев и замначальника отдела Управления уголовного розыска (УУР) ГУ МВД России по региону Алексей Кошелев.
На пресс-конференции расскажут о специфике преступлений в весенне-летнее время. Нижегородцы узнают, как защитить себя от уличных преступников и обезопасить жилище от краж в майские праздники и в отпуск.
Прямая трансляция будет доступна в группе «Нижегородской правды» ВКонтакте.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что пьяный рецидивист попал в ДТП на украденном автомобиле в Нижегородской области.