В Хабаровске изменили движение трамваев № 1 и № 2 из-за ремонта путей

В Хабаровске с 22 апреля 2026 года в связи с капитальным ремонтом проезжей части улицы Шеронова и трамвайного полотна организовано реверсивное движение трамваев маршрутов № 1 и № 2. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ремонтные работы ведутся на участке от улицы Волочаевской до улицы Гамарника. Для обеспечения движения электротранспорта между остановочными пунктами «Дендрарий» и «Улица Ленина» введён реверсивный режим. Это означает, что встречные трамваи будут следовать по одному пути поочерёдно, что может привести к задержкам в расписании.
В администрации Хабаровска просят жителей учитывать возможные затруднения при планировании поездок на данном направлении. Уточнить актуальную информацию о движении трамваев, их местонахождении и прогнозе прибытия к остановкам можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56. Также доступны интернет-сайт «Транспорт27.рф», где в режиме реального времени отображается движение городского транспорта.
Сроки завершения ремонта и восстановления обычного движения трамваев будут сообщены дополнительно. Администрация города приносит извинения за временные неудобства.
