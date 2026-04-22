В Воронеже 11-классников пригласили на экскурсию по районной управе

В необычном мероприятии в День самоуправления приняли участие учащиеся 13 школы.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Воронежа в День местного самоуправления учащиеся школы № 13 приняли участие в деловой познавательной игре — семинаре «Один день в коридорах власти». Десять одиннадцатиклассников пригласили на экскурсию в районную управу.

Ребята, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с работой в органах власти, провели рабочий день вместе с сотрудниками управы.

Встреча началась с рабочего совещания у главы района Ивана Молоканова. На нём обсудили детали мероприятия, а школьникам вручили своеобразные «путеводители» по структуре управы.

Далее участники разбились на группы и отправились изучать работу разных отделов. Сотрудники управы подробно знакомили ребят с деятельностью органов местного самоуправления: рассказывали о должностных обязанностях муниципальных служащих; объясняли, как устроена работа по разным направлениям; показывали реальные рабочие процессы.

Гости внимательно слушали разъяснения, задавали вопросы и даже делились своим видением того, как можно улучшить работу на местном уровне.