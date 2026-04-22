Красноярцам рассказали, как вернуть крупу с амбарными вредителями

Житель краевого центра обратился с вопросом к специалистам регионального управления Роспотребнадзора. Мужчина рассказал, что приобрел в одной из торговых точек города гречневую крупу. В тот же день он решить приготовить гречку, но когда открыл упаковку, то обнаружил там жучков. Красноярец поинтересовался у экспертов: можно ли вернуть такую продукцию обратно в магазин? Специалисты Роспотребнадзора разъяснили: некачественную крупу потребитель может вернуть в магазин и по своему выбору потребовать поменять товар либо вернуть уплаченные деньги. В ведомстве особо отметили, что употреблять крупу с амбарными вредителями нельзя, поскольку насекомые оставляют в ней токсичные отходы своей жизнедеятельности.