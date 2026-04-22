С начала февраля в Калининградскую область ввезли 45 тонн клубники из Турции и Сербии

Сотрудники Россельхознадзора не выявили никаких нарушений.

С начала февраля в Калининградскую область ввезли 45 тонн клубники из других стран. Продукцию импортировали из Турции и Сербии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства досмотрели продукцию и отобрали образцы. Во время исследований не выявили никаких нарушений.

«По результатам полученных исследований карантинные объекты не обнаружены. На основании заключений лаборатории были выданы акты государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающие право на использование продукции по назначению», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщали, что с начала года в Калининградскую область ввезли более четырёх тысяч тонн фруктов и овощей из Сербии. Импорт вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
