Американскому рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Польшу, сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Причиной этому, по словам главы внешнеполитического ведомства, стали его публикации, прославляющие нацистскую идеологию и Адольфа Гитлера в частности.
«У Канье нет разрешения на въезд на территорию Польши. В стране, прошедшей через трагедию фашизма, нет места для фашистов», — написал он.
Концерт исполнителя в Польше должен был состояться 19 июня, однако несколько дней назад администрация Силезского стадиона в Хожуве сообщила об отмене мероприятия.
Помимо этого, его концерт отменили в Швейцарии, а ранее ему запретили въезд в Великобританию.
В последние годы рэпер неоднократно провоцировал скандалы заявлениями, в частности, связанными с темами нацизма и антисемитизма. В серии постов, опубликованных в прошлом году, он заявил, что является нацистом и поддерживает Гитлера.
Позже он извинился за эти публикации, объяснив свое поведение перенесенной травмой мозга.
