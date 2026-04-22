Курский главк МЧС временно возглавил Иван Старовойт

Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по Курской области назначен полковник внутренней службы Иван Старовойт. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
С 2018 года господин Старовойт занимал должность заместителя начальника управления гражданской защиты — начальника отдела организации мероприятий гражданской обороны Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Иван Старовойт родился 15 июля 1983 года в Костроме. В 2005 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России, в 2010-м — Новосибирский государственный университет экономики и управления, а в 2021-м завершил обучение в магистратуре той же академии МЧС. С 2005 по 2012 год проходил службу на различных должностях в 653-м спасательном центре в Новосибирской области. С 2012 по 2018 год служил в Сибирском региональном центре МЧС России в Красноярске. Награжден медалью «За спасение погибавших».
Господин Старовойт участвовал в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Республике Хакасия (2009 год), природных пожаров в Забайкальском крае (2012 год), паводков в Алтайском и Приморском краях (2014 и 2019 годы), а также тайфунов «Хиннамнор» и «Ханун» на территории Приморского края (2022 и 2023 годы).
Прежнего начальника курского главка МЧС генерал-майора Ивана Лунева в феврале назначили руководителем Главного управления пожарной охраны МЧС России.