Курский главк МЧС временно возглавил Иван Старовойт

Иван Старовойт родился 15 июля 1983 года в Костроме. В 2005 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России, в 2010-м — Новосибирский государственный университет экономики и управления, а в 2021-м завершил обучение в магистратуре той же академии МЧС. С 2005 по 2012 год проходил службу на различных должностях в 653-м спасательном центре в Новосибирской области. С 2012 по 2018 год служил в Сибирском региональном центре МЧС России в Красноярске. Награжден медалью «За спасение погибавших».