Многодетные нижегородцы могут получить удостоверение без сбора документов

Теперь оформить удостоверение можно сразу в электронном виде, срок предоставления услуги сокращен с десяти до восьми рабочих дней. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу, их можно получить одновременно. Для бумажного удостоверения при обращении в соцзащиту или МФЦ потребуются фотографии.