Спасенный активистами краснокнижный черный аист Тарыс приехал жить в красноярский «Роев Ручей»

В парк флоры и фауны «Роев Ручей» доставили черного аиста по кличке Тарыс, которого спасли у тувинского целебного источника.

В парк флоры и фауны «Роев Ручей» доставили черного аиста по кличке Тарыс. Как пишет издание sibnovosti.ru, эта птица занесена в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Ослабленного молодого птенца заметили в Республике Тыва у целебного источника Тарыс в Тере-Хольском кожууне. Без помощи человека он бы не выжил. На выручку пришла экспедиционная команда Тувинского республиканского отделения Русского географического общества во главе с орнитологом Тайганой Мочек. Активисты назвали птицу в честь места находки.

Сначала аиста перевезли в Абаканский зоопарк, а затем доставили в Красноярск. Сейчас Тарыс находится на карантине, специалисты оценивают его состояние.

В планах зоопарка — включить птицу в программу разведения редких видов. В вольере «Роева Ручья» уже живет самка черного аиста по кличке Чика, которая приехала из Московского зоопарка в 2024 году.

