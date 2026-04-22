Спасенный активистами краснокнижный черный аист Тарыс приехал жить в красноярский «Роев Ручей»

Ослабленного молодого птенца заметили в Республике Тыва у целебного источника Тарыс в Тере-Хольском кожууне. Без помощи человека он бы не выжил. На выручку пришла экспедиционная команда Тувинского республиканского отделения Русского географического общества во главе с орнитологом Тайганой Мочек. Активисты назвали птицу в честь места находки.