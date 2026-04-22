Выдающиеся спортсмены Прикамья смогут бесплатно получать участки для ИЖС

В Пермском крае смогут бесплатно выделять землю под индивидуальное жилищное строительство выдающимся спортсменам. Это предусматривает законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным в краевой парламент.

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», согласно документу предлагается бесплатно предоставлять участки гражданам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Пермским краем: спортсменам и спортсменам-ведущим — трехкратным и более победителям Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Речь идет о спортсменах, завоевавших три золотые медали для сборной России на XIV зимних Паралимпийских играх.

Также в качестве меры поддержки предлагается бесплатно предоставлять в собственность земельные участки для ИЖС женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании краевого парламента в мае.