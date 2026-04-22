Минобороны пообещало содействовать в деле замдиректора парка «Патриот»

Летом 2024 года директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова задержали по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка. Через год, в августе 2025 года, его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Ахмедова также лишили государственных наград и права занимать руководящие должности в течение двух лет.