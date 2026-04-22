Минобороны пообещало содействовать в деле замдиректора парка «Патриот»

Минобороны России тесно взаимодействует с военно-следственными органами и максимально содействует расследованию уголовного дела против заместителя генерального директора парка «Патриот» Виталия Мелимука, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
«Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны России», — говорится в сообщении.
О задержании замгендиректора по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Следственный комитет сообщил 22 апреля. По версии следствия, в апреле гендиректор ООО «Гермес» передал Мелимуку взятку в 18 млн руб. Эта компания с 2025 года обслуживает здания и территорию парка «Патриот» по контракту на сумму более 1,4 млрд руб.
Мелимука заключили под стражу, обвинив в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Парк «Патриот» — военно-патриотический парк на территории общей площадью 5500 га.
Строительство парка было утверждено в 2013 году по инициативе на тот момент министра обороны Сергея Шойгу. Официальное открытие парка состоялось в июне 2015 года.
Летом 2024 года директора «Патриота» Вячеслава Ахмедова задержали по обвинению в хищении средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка. Через год, в августе 2025 года, его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. Ахмедова также лишили государственных наград и права занимать руководящие должности в течение двух лет.
По тому же делу был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров. Он был осужден в июле 2025 года на шесть лет в колонии общего режима, лишен звания генерал-майора и государственных наград, а также оштрафован на 500 тыс. руб.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».