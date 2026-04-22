«Ущерб почти на 14 млн рублей»: «Россети Сибирь» выявили нелегальную майнинговую ферму в Красноярском крае

Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» во время внеплановой проверки приборов учета сельскохозяйственного предприятия Ачинского округа установили факт безучетного потребления электроэнергии.
При осмотре энергетики обнаружили на подстанции «Птицесовхоз» (ПС 35/10 кВ) поврежденные пломбы счетчиков и изменение схемы тока, что позволяло осуществлять хищение электроэнергии. В результате этих нарушений злоумышленники подключили к электроснабжению оборудование для майнинга криптовалюты — 160 системных блоков и периферийных устройств.
Произведенный расчет энергетиков показал, что объем безучётного потребления электроэнергии составил 3 350 МВт*ч, а предварительный ущерб, нанесенный сетевой организации, превышает 13,6 млн рублей.
«Потребление электроэнергии без договора с электросетевой компанией — это неконтролируемая нагрузка на сети, которая приводит к потерям электроэнергии и снижает надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное подключение чаще всего проводится с грубейшими нарушениями техники безопасности, что создает угрозу для жизни и здоровья людей», — рассказали в группе безопасности филиала «Красноярскэнерго».
По факту безучетного потребления электроэнергии в Ачинском округе филиалом «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» направлено заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование находится под контролем прокуратуры Красноярского края.