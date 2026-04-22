«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» 24 апреля

Количество подготовленных площадок в этом году уже превысило показатели прошлых лет, подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.
«Большая часть откроется в школах, техникумах, вузах. Для нас это принципиально важно, потому что наша задача — вовлекать как можно больше молодых людей. Площадки создаются на военных кораблях, атомных ледоколах и электростанциях, железнодорожных вокзалах и аэропортах, космодромах. 11 российских авиакомпаний будут писать одновременно в воздухе диктант. В этом году присоединятся более тысячи площадок Федерации независимых профсоюзов России. Традиционно нас поддерживают и силовые ведомства. Для их сотрудников и членов семей, кадетов и курсантов создано более двух тысяч площадок. Семь тысяч площадок появились по инициативе граждан, по поданным от них заявкам», — рассказал он.
В этом году диктант посвятили маршалу Георгию Константиновичу Жукову в честь 130-летия со дня его рождения.
«Мы также немного поменяли эмблему диктанта: на нем появилась известная всем статуя маршала, которая стоит на входе на Красную площадь. В тестовые задания диктанта включат вопросы, посвященные его биографии, а также касающиеся известных военачальников, писателей, артистов, фронтовиков», — добавил парламентарий.
Александр Сидякин напомнил, что по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева в тестирование включили вопросы, касающиеся специальной военной операции. В этом году они также будут.
Тесты для диктанта перевели на десять языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский, а также впервые — на корейский.
Для иностранных граждан тестовые задания включают вопросы, в том числе, об участии конкретной страны во Второй мировой войне.
Председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что провести «Диктант Победы» в России и за рубежом помогут более 30 тысяч «Волонтеров Победы».
«“Волонтеры Победы” задействованы при проведении акции в Болгарии, на Кипре, в Сербии, в Ливане, Катаре, странах СНГ. Наши добровольцы будут помогать и на территории так называемых недружественных стран, несмотря на давление и достаточно сложную ситуацию. Например, в Австралии, в Бельгии, в Германии. Для наших единомышленников там понятно, что правда и благодарность важнее политической конъюнктуры», — рассказала она.
В этом году впервые партнером акции выступило Всероссийское общество слепых.
«Мы организуем площадки для людей с инвалидностью по зрению, потому что “Диктант Победы” должен быть доступен всем», — добавила Ольга Занко.
Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что «Диктант Победы» пройдет в более чем 700 российских вузах и их филиалах за рубежом.
«Мы устраиваем эту работу так, чтобы в каждом филиале российского университета за рубежом была соответствующая площадка. Из пяти телемостов три организуют из университетов. Это по-своему символично», — акцентировал он.
Заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов добавил, что подготовку к исторической акции на платформе «Ростелеком Лицей» прошли уже более 200 тысяч человек. Отвечать на вопросы о Великой Отечественной войне им помогает интеллектуальный помощник — российская нейросеть «Наша правда».
«Важно, что нейросеть обучена на достоверных подтвержденных данных Российского военно-исторического общества», — отметил он.
Для расширения аудитории проект также дополнили игровым форматом — в преддверии «Диктанта Победы» проводится одноименный кибертурнир по игре «Мир танков».
В Нижегородской области в день акции будут работать 699 площадок, это на 19 больше, чем в прошлом году. Написать «Диктант Победы» смогут все желающие. Жители региона традиционно с большим интересом и энтузиазмом подходят к проверке знаний о Великой Отечественной войне — одной из самых важных вех отечественной истории. В 2025 году диктант написали более 30 тысяч нижегородцев.
«Для нас “Диктант Победы” — это, прежде всего, масштабная работа по сохранению правды о войне. В Нижегородской области партия, волонтеры и образовательные учреждения объединили усилия, чтобы акция прошла на высоком уровне. Вместе мы создаем все условия, чтобы каждый мог проверить и углубить свои знания. Это наш вклад в то, чтобы подвиги прошлого и настоящего не забывались», — подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
Напомним, Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» (6+) состоится 24 апреля в восьмой раз. Центральной площадкой станет Музей Победы. Исторический тест проведут с учетом празднования 130-летия легендарного военачальника, маршала Советского Союза Георгия Жукова. В задания войдут вопросы, посвященные и другим советским военачальникам, а также юбилейным датам, приходящимся на 2026 год. Отдельный блок снова выделят вопросам по теме СВО.
За семь лет проведения «Диктанта Победы» количество площадок акции выросло в 27 раз, а число участников — в 18. К написанию исторического теста присоединились ученики 22,5 тысячи школ и колледжей и почти 800 вузов. Существенно расширилась и международная аудитория: более 21 тысячи иностранных участников написали диктант за рубежом.
