В Перми планируют снизить «визуальный шум» от дорожных знаков

В частности, уже сокращено количество знаков на островках безопасности. А скоро в городе начнут отказываться от знаков с жёлтой рамкой — флуоресцентной подложкой. Максим Кис, заместитель директора ЦБДД Прикамья, подчеркнул, что от знаков со световозвращающей каёмкой будут отказываться постепенно. Их заменят на обычные только после того, как истечёт срок службы. Специально менять пригодные знаки не будут, замена пройдёт в плановом порядке.