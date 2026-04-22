В Перми планируют снизить «визуальный шум» от дорожных знаков

На улицах Перми начнут бороться с «визуальным шумом» от дорожных знаков, рассказали в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
В частности, уже сокращено количество знаков на островках безопасности. А скоро в городе начнут отказываться от знаков с жёлтой рамкой — флуоресцентной подложкой. Максим Кис, заместитель директора ЦБДД Прикамья, подчеркнул, что от знаков со световозвращающей каёмкой будут отказываться постепенно. Их заменят на обычные только после того, как истечёт срок службы. Специально менять пригодные знаки не будут, замена пройдёт в плановом порядке.
Знаки с ярко-жёлтой рамкой нужны, чтобы привлекать внимание водителей. Но исследования показали: если таких знаков слишком много, участники дорожного движения перестают их замечать. К тому же они создают визуальный шум на небольших улицах.
В ЦБДД пояснили, что в Москве и других регионах начали сокращать количество таких указателей, так как с 1 января 2026 года светоотражающая рамка вокруг знака «Пешеходный переход» больше не обязательна. Исключение — опасные участки, например, рядом с детскими учреждениями.