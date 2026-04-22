На Дону двух полицейских заподозрили в фиктивной регистрации 21 мигранта

В Ростовской области сотрудники отдела по вопросам миграции и местная жительница организовали незаконную постановку на учет иностранцев, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Уголовное дело возбуждено в отношении двух сотрудников миграционного подразделения ростовской полиции, а также организатора преступной группы и собственницы квартир, в которых фиктивно регистрировали мигрантов. Все они подозреваются в незаконной миграционной деятельности.
По данным следствия, с сентября 2025 года по февраль 2026 года организатор схемы, один из инспекторов и владелица помещений в составе преступной группы фиктивно поставили на миграционный учет 21 иностранного гражданина. В отношении них возбуждены дела по 21 эпизоду статьи 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца по месту пребывания в России), а также по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ).
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что начальник того же отдела по вопросам миграции совместно с одним из инспекторов незаконно продлил срок пребывания в России еще одному иностранцу.
Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники регионального УФСБ, отдела собственной безопасности и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области.
Оба полицейских задержаны, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения.