Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские ученые работают над методом диагностики рака терагерцовыми волнами

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские врачи и физики разработают систему диагностики онкологии с помощью терагерцовых волн. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.

Метод будут применять для диагностики рака предстательной железы и мочевого пузыря. Над разработкой трудятся ученые Института физики микроструктур РАН и урологи ПОМЦ ФМБА России.

«Терагерцовое излучение — это среднее между инфракрасным светом и микроволнами. В отличие от рентгена, ТГц-лучи абсолютно безопасны для ДНК и клеток», — пояснил Алексей Никонов.

Волны крайне чувствительны к молекулам воды в тканях. Это позволит хирургам отличить край опухоли от здоровой ткани — так будет возможно сохранить нервные окончания, которые отвечают за эрекцию и мочеиспускание.

Напомним, экологи оценили риск возникновения онкологии у жителей Нижнего Новгорода. Вредные вещества в воздухе могут спровоцировать до 143 дополнительных случаев рака среди взрослых в год.