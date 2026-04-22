Нижегородские ученые работают над методом диагностики рака терагерцовыми волнами

Нижегородские врачи и физики разработают систему диагностики онкологии с помощью терагерцовых волн. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Метод будут применять для диагностики рака предстательной железы и мочевого пузыря. Над разработкой трудятся ученые Института физики микроструктур РАН и урологи ПОМЦ ФМБА России.
«Терагерцовое излучение — это среднее между инфракрасным светом и микроволнами. В отличие от рентгена, ТГц-лучи абсолютно безопасны для ДНК и клеток», — пояснил Алексей Никонов.
Волны крайне чувствительны к молекулам воды в тканях. Это позволит хирургам отличить край опухоли от здоровой ткани — так будет возможно сохранить нервные окончания, которые отвечают за эрекцию и мочеиспускание.
