В Перми оформить льготный проездной теперь можно через МФЦ

Жители Перми получили возможность оформлять льготные транспортные карты в многофункциональных центрах.
Оформить карту смогут сразу несколько категорий граждан: дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры, а также представители малоимущих многодетных семей.
Чтобы получить проездной, нужно обратиться в МФЦ и предоставить документ, подтверждающий право на льготу.
Информацию о том, в каких именно МФЦ предоставляется услуга, а также полный перечень льготных категорий можно найти на официальном сайте учреждения.