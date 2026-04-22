В Красноярске пройдет бесплатный карьерный фестиваль Совкомбанка

Совкомбанк открывает новый сезон карьерного фестиваля «Лига Приключений» для студентов и выпускников вузов.
В 2026 году участников ждут новые форматы, расширенная финальная часть и хедлайнер— блогер Максим Лутчак. В Красноярске фестиваль пройдет 30 мая, в четверг, на площадке Креативного пространства «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, к. 4).
«Лига Приключений» — бесплатный карьерный фестиваль Совкомбанка для студентов и выпускников, который проходит с 2023 года. Проект задуман как демо-день в компании: участники могут познакомиться с командой и корпоративной культурой изнутри, попробовать себя в разных карьерных треках, получить личные консультации от рекрутеров и в неформальной атмосфере понять, как устроена работа в крупном банке.
В этом сезоне программа фестиваля объединит сразу несколько направлений. Участники смогут пройти активности по ИТ, финансам и продажам, пообщаться со специалистами банка один на один, задать вопросы о стажировках, старте карьеры и трудоустройстве, а также заработать баллы и обменять их на брендированный мерч.
Главным обновлением сезона станет финальный паблик-ток — живой разговор о карьере без формальностей и «правильных ответов». Хедлайнером фестиваля выступит Максим Лутчак — блогер и инфлюенсер, известный контентом о поколении зумеров, офисной жизни и современных карьерных сценариях. В ходе паблик-тока спикеры обсудят реальные карьерные истории, ошибки и провалы, спорные тезисы о работе и деньгах, а также разберут ситуации, которые участники смогут отправить прямо во время мероприятия.
«Для нас “Лига Приключений” не просто карьерный фестиваль, а возможность говорить со студентами и выпускниками на одном языке, честно и без формальностей. Сегодня молодым специалистам важно не только найти работу, но и понять, какая команда им подходит, какие ценности разделяет работодатель и какие возможности для роста он действительно дает. Именно поэтому мы делаем фестиваль максимально открытым, практичным и живым. Мы хотим, чтобы участники ушли не только с яркими эмоциями, но и с более ясным пониманием своего профессионального маршрута», — отметила HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.
Фестиваль также состоится 16 мая в Новосибирске (Лофт-Парк Подземка) и 23 мая в Саратове (Технопарк Saratov Digital).
Участие в фестивале бесплатное. Для посещения необходима предварительная регистрация.
Реклама. ПАО «Совкомбан». erid: 2Vfnxxo2gJ6.