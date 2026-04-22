В конце апреля жителей Ростовской области ждет короткая рабочая неделя

В конце апреля 2026 года жителей Ростовской области ожидает короткая рабочая неделя, это указали в производственном календаре.
Рабочие дни планируются с 27 по 30 апреля. При этом четверг, 30 числа, будет сокращенным. После этого все будут отдыхать с 1 по 3 мая. К слову, следующие длинные выходные также ожидаются с 9 по 11 мая.
Добавим, остальные выходные в следующем месяце выпадают на 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая. В целом же в 2026 году планируют 247 рабочих и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
