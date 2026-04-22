Смотрим фото с открытия международного мемориала по боксу имени Константина Короткова в Хабаровске

Честь Хабаровского края защищают чемпионка России Рукет Куштова, а также Никита Косман, Иван Ступин (трехкратный победитель мемориала), Савелий Садома и другие. В прошлом году хабаровчане завоевали два золота (Косман, Ступин) и две бронзы (Куштова, Садома). Финальные бои пройдут 25 апреля в 17:00, вход свободный. Турнир ведет историю с 1961 года, был возрожден в 1998-м, а с 2008-го стал международным.