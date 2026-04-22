Смотрим фото с открытия международного мемориала по боксу имени Константина Короткова в Хабаровске

Соревнования собрали рекордное число участников — 169 боксеров из 21 страны, включая Азербайджан, Армению, Германию, Казахстан, Кубу, Китай, КНДР, Южную Корею, Сербию, Узбекистан, Монголию и Беларусь. Турнир проходит в рамках президентской госпрограммы «Спорт России», а также в Год спорта в Хабаровском крае и Год единства народов России.
Министр спорта Дмитрий Чикунов отметил: «Это один из самых крупных турниров не только в Хабаровском крае, но и во всей стране. Во время его проведения мы становимся не просто спортивной столицей Дальнего Востока, а столицей бокса в России».
Честь Хабаровского края защищают чемпионка России Рукет Куштова, а также Никита Косман, Иван Ступин (трехкратный победитель мемориала), Савелий Садома и другие. В прошлом году хабаровчане завоевали два золота (Косман, Ступин) и две бронзы (Куштова, Садома). Финальные бои пройдут 25 апреля в 17:00, вход свободный. Турнир ведет историю с 1961 года, был возрожден в 1998-м, а с 2008-го стал международным.