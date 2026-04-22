Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские школьники завоевали медали на Менделеевской олимпиаде по химии

РИА Новости: все участники сборной РФ завоевали медали Менделеевской олимпиаде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские школьники завоевали 15 золотых и серебряных медалей на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, передает корреспондент РИА Новости.

В сборную России входили 15 человек — победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии. Все они получили золото и серебро: у семерых золотые медали (это лучший результат среди стран-участниц), у восьмерых — серебряные.

Золота удостоились также химики из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля, серебра — из Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзы — из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО.

Организатором традиционно выступает химический факультет МГУ, а с 2017 года — Фонд Мельниченко.

