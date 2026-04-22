Российские школьники завоевали медали на Менделеевской олимпиаде по химии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские школьники завоевали 15 золотых и серебряных медалей на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии, передает корреспондент РИА Новости.
В сборную России входили 15 человек — победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии. Все они получили золото и серебро: у семерых золотые медали (это лучший результат среди стран-участниц), у восьмерых — серебряные.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО.
Организатором традиционно выступает химический факультет МГУ, а с 2017 года — Фонд Мельниченко.