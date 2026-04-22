Жителей Нижегородской области ждет четырехдневная рабочая неделя

Нижегородцев ждет сокращенная рабочая неделя в конце апреля в связи с празднованием Дня весны и труда — 1 мая. Календарь с официальными праздниками и выходными опубликован в официальном канале министерства труда и социальной защиты РФ в мессенджере МАХ.
Рабочая неделя будет идти с 27 по 30 апреля (понедельник — четверг), отдыхать граждане будут с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье).
Кстати, напомним, что в связи с празднованием Дня Победы сокращенной будет еще одна неделя в мае: с 9 по 11 мая граждане будут отдыхать, работать предстоит с 12 по 15 мая (вторник — пятница).
