Минпросвещения поддержало идею удалять видео с оскорблениями педагогов

Минпросвещения поддержало удаление из соцсетей видео с оскорблениями педагогов.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ поддержало предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина, чтобы цифровые платформы удаляли видео с оскорблениями педагогов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ​Володин заявил, что оскорбительные в отношении учителей видео, которые незаконно распространяются в соцсетях, являются провокацией и втягиванием детей в опасные коммуникации и противоправные действия, за чем стоят украинские спецслужбы и те, кто их спонсирует.

«Министерство просвещения Российской Федерации поддерживает инициативу Председателя Госдумы Вячеслава Володина о необходимости оперативного удаления на интернет-площадках видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов», — говорится в сообщении.

Речь идет о публикациях, распространяемых в социальных сетях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории.

«Подобные материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, создают опасную модель поведения среди подростков. Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых», — приводятся в сообщении слова главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Глава ведомства добавил, что цифровым платформам важно реагировать на подобные публикации и удалять материалы, нарушающие нормы морали и уважения.