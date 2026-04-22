Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Каменска‑Шахтинского заключён под стражу по подозрению в убийстве

Об этом сообщает региональный Следком.

Житель Каменска‑Шахтинского заключён под стражу по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональный Следком.

Следственный отдел по городу Донецк СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 56‑летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 20 апреля 2026 года в домовладении 41‑летней сожительницы подозреваемого произошёл конфликт. В ходе совместного употребления спиртных напитков между фигурантом и 35‑летним знакомым на почве ревности возник спор, в результате которого подозреваемый нанёс потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного колото‑резаного ранения мужчина скончался на месте.

О происшествии в правоохранительные органы сообщила женщина, присутствовавшая при инциденте. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления на маршрутном такси, но был задержан сотрудниками полиции на автовокзале города Каменск‑Шахтинский в ходе оперативно‑следственных мероприятий.

В настоящее время суд по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проводит необходимые процессуальные действия: назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе в отношении орудия преступления, ведётся сбор и закрепление доказательственной базы.