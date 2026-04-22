Житель Каменска‑Шахтинского заключён под стражу по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональный Следком.
Следственный отдел по городу Донецк СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 56‑летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 20 апреля 2026 года в домовладении 41‑летней сожительницы подозреваемого произошёл конфликт. В ходе совместного употребления спиртных напитков между фигурантом и 35‑летним знакомым на почве ревности возник спор, в результате которого подозреваемый нанёс потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного колото‑резаного ранения мужчина скончался на месте.
О происшествии в правоохранительные органы сообщила женщина, присутствовавшая при инциденте. Подозреваемый попытался скрыться с места преступления на маршрутном такси, но был задержан сотрудниками полиции на автовокзале города Каменск‑Шахтинский в ходе оперативно‑следственных мероприятий.
В настоящее время суд по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие проводит необходимые процессуальные действия: назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе в отношении орудия преступления, ведётся сбор и закрепление доказательственной базы.