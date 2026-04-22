Житель Каменска‑Шахтинского заключён под стражу по подозрению в убийстве

По версии следствия, 20 апреля 2026 года в домовладении 41‑летней сожительницы подозреваемого произошёл конфликт. В ходе совместного употребления спиртных напитков между фигурантом и 35‑летним знакомым на почве ревности возник спор, в результате которого подозреваемый нанёс потерпевшему удар ножом в область груди. От полученного колото‑резаного ранения мужчина скончался на месте.