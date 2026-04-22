Карантин по бешенству ввели в трех населенных пунктах Нижегородской области

В Нижегородской области объявили карантин по бешенству в трех населенных пунктах. Ограничения коснулись Кстовского и Ардатовского округов. Соответствующие указы опубликованы на портале правовых актов.
Под карантин попала деревня Михальчиково под Кстовом. Очагом заболевания признали участок на территории местного охотничьего хозяйства, где был обнаружен больной зверь. В Ардатовском округе под ограничения попали сразу два села — Михеевка и Ризадеево. Там вирус выявили на месте организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» и общедоступных охотничьих угодьях.
На период действия карантина в очагах запрещено лечить заболевших животных, посещать территорию посторонним, ввозить и вывозить непривитых питомцев, перемещать и перегруппировывать скот, а также снимать шкуры с павших особей и охотиться. В самих населенных пунктах под запрет попали ярмарки и выставки с участием животных, вывоз непривитых особей и отлов диких зверей для зоопарков.