Нижегородский Росреестр проводит консультации перед дачным сезоном

Управление Росреестра по Нижегородской области проводит дистанционные консультации в мобильном приложении. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В сервисе «Инспектор» нижегородцы могут получить ответы на вопросы о земельном контроле. Консультации становятся особенно актуальны в преддверии дачного сезона. Пользователи могут узнать, как действовать при получении предостережения.
Инспекторы расскажут нижегородцам, как устранить нарушения на участке, чтобы избежать штрафа. Для получения консультации нужно авторизоваться в приложении с помощью «Госуслуг» и подать заявление.
Напомним, нижегородцам предложили бесплатно исправить кадастровые ошибки. Жители региона могут уточнить границы участков или сведения о недвижимости.