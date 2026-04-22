«Росгосстрах» назвал самые частые угрозы для дачников в мае

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Самыми частыми угрозами для дачников в мае становятся пожары, подтопления, взломы и кражи, а также порча имущества животными, рассказали в «Росгосстрахе».
«По данным экспертов “Росгосстраха”, в прошлом году более 40% заявлений клиентов компании по загородным домам в период майских праздников были связаны с повреждением имущества из-за природных явлений. В этом году, прогнозируют эксперты “Росгосстраха”, таких заявлений будет на порядок больше», — говорится в материале «Газеты.Ru».
Это может случиться из-за того, что апрель-май являются временем активного таяния снега и обильных дождей — «для владельцев частных домов это период риска подтопления». Подчеркивается, что при отсутствии отмостков или заливе дренажной системы талая вода начнет затекать в подвал или под пол первого этажа.
«Второй по распространению и самый дорогостоящий риск — это пожары. В прошлом году во время майских каникул заявлений из-за возгораний было подано почти на 9% больше, чем годом ранее. Часто причинами пожаров становятся неисправная электропроводка, пал травы и мусора, а также жаркое пламя от мангала. Чтобы не допустить таких случаев, надо проявлять максимальную осторожность, особенно при использовании открытого огня», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в топ рисков в частном секторе входят взломы и кражи — год назад было подано 8% заявлений и обращений из-за противоправных действий третьих лиц и 6% — из-за краж.
Еще одним риском являются животные, так как май — это время активизации разной живности, грызунов и даже лис, которые могут проникнуть на участок или в хозпостройки и в поисках еды перегрызть электропроводку, испортить мебель или систему вентиляции.