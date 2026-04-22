В Красноярске прокуратура помогла участникам СВО получить положенные выплаты по безработице

В Красноярске по требованию прокуратуры участникам СВО пересчитаны выплаты по безработице.
В пресс-службе краевого надзорного ведомства пояснили, что, когда военнослужащие возвращаются из зоны СВО и встают на учёт как безработные, то их прошлый заработок и сам факт службы в соответствующих частях, учитывают автоматически.
В Красноярске в одном из отделений центра занятости участника спецоперации записали в безработные, но в его личное дело не вложили справку о среднем денежном довольствии. В материалах лежала только выписка из приказа о том, где именно он служил, но самих расчётных цифр, необходимых для назначения пособия, не было.
«Отделение оказалось в непростой ситуации: не было данных для расчета, а формально — всё “оформлено”. В итоге боец получал пособие в минимальном размере, хотя, по факту, его доход в воинской части был заметно выше. В другой части города ситуация повторилась почти в зеркальном отражении. У другого участника СВО данные о службе в воинской части имелись, но сотрудники центра занятости почему‑то так и не отправили запрос в часть за справкой о среднем заработке. И снова, по итогам, минимальное пособие вместо максимально возможного», — рассказали в прокуратуре.
После представления от прокуратуры должностное лицо ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности. Центр занятости, получив нужные справки из воинских частей, пересчитал пособия. В результате военнослужащие получили дополнительно около 50 тыс. рублей каждый.
