Врач рассказал, как подготовиться к перелетам при проблемах с сердцем

Хухрев: при проблемах с сердцем нужно готовиться к перелетам заранее.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. При проблемах с сердцем во время перелетов можно использовать компрессионный трикотаж перед вылетом или уколоть гепарин, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск. Мы советуем людям использовать компрессионный трикотаж перед вылетом, можно уколоть гепарин. Либо, по согласованию с врачом, за сутки-двое начать принимать антикоагулянты», — сказал aif.ru Хухрев.

Врач подчеркнул, что во время самого полета необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила: периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, пить достаточное количество воды и отказаться от употребления алкоголя, который сгущает кровь и повышает риск тромбоза.