Нижегородский Минздрав утвердил квоты на целевое обучение врачей

Свыше 200 врачей и ординаторов подготовят Институт клинической медицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского и ПИМУ по запросу министерства здравоохранения Нижегородской области. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
«45 врачей-целевиков по заказу нижегородского Минздрава подготовит ИКМ ННГУ, среди них: генетики, акушеры-гинекологи, психиатры, кардиологи, терапевты, хирурги, стоматологи и специалисты медицинской реабилитации. В ПИМУ региональный МЗ НО также является абсолютным лидером по заказу на подготовку ординаторов — их 193», — говорится в сообщении.
Также в планах нижегородского Минздрава подготовка врачей на базе ведущих профильных вузов Москвы.
«Врачи-счастливчики поедут в бесплатную ординатуру по гинекологии, дерматовенерологии и детской хирургии в РНИМУ имени Пирогова, также предусмотрено целевое обучение в Российском центре неврологии и нейронаук, НМИЦ эндокринологии, НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России и “Алмазовском” кардиологическом центре. Но на отработку придется вернуться в Нижегородскую область», — отметил Никонов.
Напомним, что университет Лобачевского будет готовить врачей функциональной диагностики.