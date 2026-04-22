Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский Минздрав утвердил квоты на целевое обучение врачей

Региону требуется несколько сотен врачей и ординаторов.

Источник: Время

Свыше 200 врачей и ординаторов подготовят Институт клинической медицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского и ПИМУ по запросу министерства здравоохранения Нижегородской области. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».

«45 врачей-целевиков по заказу нижегородского Минздрава подготовит ИКМ ННГУ, среди них: генетики, акушеры-гинекологи, психиатры, кардиологи, терапевты, хирурги, стоматологи и специалисты медицинской реабилитации. В ПИМУ региональный МЗ НО также является абсолютным лидером по заказу на подготовку ординаторов — их 193», — говорится в сообщении.

Также в планах нижегородского Минздрава подготовка врачей на базе ведущих профильных вузов Москвы.

«Врачи-счастливчики поедут в бесплатную ординатуру по гинекологии, дерматовенерологии и детской хирургии в РНИМУ имени Пирогова, также предусмотрено целевое обучение в Российском центре неврологии и нейронаук, НМИЦ эндокринологии, НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России и “Алмазовском” кардиологическом центре. Но на отработку придется вернуться в Нижегородскую область», — отметил Никонов.

Напомним, что университет Лобачевского будет готовить врачей функциональной диагностики.