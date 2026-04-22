Взимание с воронежцев пошлины за развод в 100 тысяч рублей назвали фейком

В сети распространили фейк о том, что разводящимся парам нужно будет платить госпошлину в размере 100 тысяч рублей. Такую инициативу якобы уже рассматривают в Госдуме. Информацию опровергли в канале «Война с фейками» в мессендрежере МАКС в среду, 22 апреля.
За основу фейка его авторы взяли интервью депутата Госдумы Виталия Милонова изданию «Аргументы и Факты». В беседе с журналистом парламентарий порассуждал, что можно сделать для улучшения статистики по разводам. Тогда он предложил несколько идей, в числе которых было и увеличение госпошлины до 100 тысяч рублей. Таким образом, это была лишь озвученная личная инициатива депутата. В Госдуме на данный момент не рассматривают никаких подобных законопроектов.
Отметим, что с 1 января 2025 года плата за расторжение брака с каждого супруга увеличилась с 650 рублей до 5 тысяч рублей.