Четыре проекта из Красноярского края вышли в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Четыре спортивных проекта из Красноярского края вошли в число полуфиналистов Всероссийского конкурса «Ты в игре — 2026». Всего на конкурс поступило более 6 тысяч заявок со всей страны, наибольшее число проектов представили в номинациях «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте» и «Безграничные возможности». В полуфинал прошли проекты «Особый баскетбол», «Дружба — это ты и я!», «Адаптивный кинологический спорт» и «Одно касание». Проекты направлены на развитие инклюзивного спорта, вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья, популяризацию физической активности среди детей и молодежи, а также развитие уличного футбола. Полуфиналистов ждет образовательный акселератор, где участники смогут доработать свои инициативы, получить экспертную поддержку и подготовить проекты к дальнейшему развитию. Поддержать красноярские проекты можно в онлайн-голосовании, которое пройдет с 23 по 30 апреля.