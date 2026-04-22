В Кировской области отремонтируют мост через реку Немду

Мост через реку Немду, расположенный на автодороге Киров — Советск — Яранск в Кировской области, отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Протяженность переправы —157,7 метра. В планах заменить деформационные швы, смонтировать систему водоотвода, обновить железобетонные и стальные пролетные строения, дорожное покрытие, перильные и барьерные ограждения. Также приведут в порядок подъездные пути.
Сейчас работы идут на правой стороне моста, организовано реверсивное движение. Завершить проект должны до декабря 2026 года.
«На сегодня это один из важнейших объектов дорожной сети региона, так как мост является частью трассы Киров — Советск — Яранск, которая связывает между собой Советский, Пижанский и Яранский районы, обеспечивая доступ к социально значимым объектам и достопримечательностям. А также это выход на Татарстан и Нижегородскую область», — сказал и. о. министра транспорта Кировской области Артем Драчков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.