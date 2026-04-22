Многодетным семьям в Нижегородской области упростили получение удостоверений

В Нижегородской области упростили процесс получения удостоверения многодетной семьи. Теперь при оформлении документа в электронном виде через портал «Госуслуги» заявителям не нужно прикладывать никаких бумаг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как пояснил заместитель губернатора Егор Поляков, все необходимые сведения — паспортные данные, свидетельства о рождении, справки об обучении детей — подтянутся в систему автоматически. При получении электронного удостоверения пакет требуемых документов сократили с девяти до нуля.
Получить удостоверение могут многодетные семьи, проживающие или пребывающие на территории Нижегородской области. Документ выдается как в бумажном, так и в электронном виде, оба варианта имеют одинаковую юридическую силу. Если к электронной версии потребуется бумажная, нужно будет лишь один раз прийти в МФЦ или управление соцзащиты с фотографиями.
Срок предоставления услуги в целом по региону уже сокращен с десяти до восьми рабочих дней. Записаться на прием в МФЦ можно через портал учреждения или по телефону call-центра: 8 (831) 422−14−21. Отметим, что нововведения реализуются в рамках федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который действует в России с 2025 года по поручению президента.