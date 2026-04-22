В Сердобскую больницу Пензенской области приобрели новое оборудование

Современное оборудование для медицинской реабилитации закупили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Сердобскую центральную районную больницу (ЦРБ) им. А. И. Настина, сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
Среди новинок — лазерный терапевтический аппарат, имитатор ходьбы, водяной нагреватель термокомпрессов, мобильный аудиовизуальный комплекс. Как подчеркнул главный врач Сердобской ЦРБ Андрей Малахов, такая техника помогает пациентам восстанавливать речь и движение, возвращаться к активной жизни после тяжелых болезней и травм.
«Сегодня возможности восстановительной медицины расширяются на всех уровнях — в стационарах, дневных и амбулаторных отделениях. Оборудование, которое раньше было только в крупных областных центрах, теперь есть буквально в шаговой доступности», — подчеркнул Андрей Малахов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.