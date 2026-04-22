Воронежцам показывают 40 масштабных картин о войне

В преддверии 9 мая в Воронеже открылась выставка картин о войне. В музее имени Крамского проект «Грековцы. Под знаменем Победы» (6+) представил 40 больших полотен, посвященных Великой Отечественной.
Это картины студии военных художников имени Грекова — единственного в мире творческого объединения военных художников. Студия была основана в 1934 году приказом наркома Ворошилова в память о первом советском художнике-баталисте Митрофане Грекове. Многие художники-грековцы сами участвовали в Великой Отечественной войне, дошли до Берлина. Находясь на фронте, они фиксировали увиденное, что позволило достоверно и убедительно передать атмосферу военных лет. С тех пор студия хранит традиции русского и советского реалистического искусства, создают картины, посвященные военной истории России.
— Студия Грекова славится грандиозными проектами: панорамой «Сталинградская битва» в Волгограде, диорамой «Штурм Сапун-горы» в Севастополе, монументальной композицией «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!» в Большом Кремлевском дворце и другими знаковыми произведениями, — напомнили организаторы.
Выставка продлится по 17 мая.