«СберАвто» выяснил, какие авто россияне чаще всего покупают через интернет

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россияне чаще всего покупают через интернет автомобили российских, японских, корейских и китайских брендов, следует из исследования, проведенного классифайдом «СберАвто», которое есть в распоряжении интернет-издания «Газета.ru».
«Среди автомобилей с пробегом самыми востребованными марками за первые три месяца 2026 года стали Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen, Nissan, Honda, Ford, BMW и Mazda», — говорится в исследовании.
«Наибольшую долю по востребованности в общем топе по итогам первого квартала заняли автомобили японских брендов (30%). Далее следуют немецкие марки (18%), корейские (16%), российские (11%) и американские (8%)», — добавляется там.
Что касается моделей, то в январе-марте 2026 года жители России чаще всего онлайн покупали Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Vesta, а также Ford Focus, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Kia Ceed и Nissan Qashqai.
В категории новых авто больше половины онлайн-продаж — у российских брендов, китайцы заняли 36%. В топ-5 марок вошли Lada, Tenet, Geely, Haval и Jetour.
Уточняется, что помимо Москвы, где традиционно фиксируется больше всего продаж новых авто, в число регионов с наибольшим количеством онлайн-сделок через «СберАвто» вошли Самарская область, Пермский и Краснодарский края, Нижегородская область и Санкт-Петербург.