В Воронеже вернулись к проектированию подстанции «скорой» в Центральном районе

Подрядчика для строительства подстанции воронежские власти искали с 2021-го. Весной того года контракт за 265,9 млн руб. получила воронежская ремонтно-строительная компания «Панорама». Однако осенью власти расторгли соглашение из-за отставания от графика. Компания успела выполнить работы на 31,7 млн. Вторым подрядчиком в апреле 2023-го стало ООО «Кристалл» Араика Казаряна. Контракт стоил 285,7 млн руб. В ноябре того же года министерство расторгло его в одностороннем порядке, так как подрядчик не выполнил работы. Третьим на объект зашло московское ООО «Строй-проект» в июне 2024-го. Фирма согласилась достроить подстанцию за 408 млн руб. Завершить работы планировали до конца 2025 года, но в октябре контракт расторгли в одностороннем порядке из-за просрочки и ненадлежащего исполнения условий подрядчиком. К тому моменту «Строй-проекту» перечислили 122,6 млн руб.