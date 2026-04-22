«20 падающих звезд в час». Максимум весеннего метеорного потока Лириды произойдет с наступлением вечера 22 апреля — что ждать белорусам

Белорусы смогут увидеть яркий звездопад Лириды ночью с 22 на 23 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Звездопад Лириды достигнет пика вечером 22 апреля. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук рассказали, что ждать белорусам и другим жителям Земли.

Так, поздним вечером в среду, 22 апреля, ожидается максимум весеннего метеорного потока Лириды. Звездопад выйдет на пик около 23.00 по минскому времени. Ученые предполагают, что в час будет видно до 20 падающих звезд. Хотя часто на практике получается, что видны две-три падающие звезды.

Поток Лириды будет наблюдаем на протяжении с позднего вечера 22 апреля и на протяжении всей ночи 23 апреля, вплоть до восхода солнца.

В лаборатории пояснили, что так как у данного метеорного потока максимум короткий и резко выраженный, то в соседние дни шансы увидеть много падающих звезд очень низкие.

Второй шанс созерцать звездопад нынешней весной будет 6 мая, когда ожидается пик метеорного потока η-Аквариды. А вот после этого почти на три месяца на звездном небе наступит пауза. И уже только в середине августа на максимум выйдет легендарный летний звездопад Персеиды.

