Дефектолог из Красноярска поборется за звание лучшего специалиста страны

Учитель-дефектолог Вероника Дударова из Кировского района Красноярска представит наш регион на федеральном конкурсе. Об этом рассказали в мэрии. Девушка работает в «Центре психолого педагогической, медицинской и социальной помощи № 7 “Способный ребёнок”. В начале марта стало известно, что педагог победила в городском этапе всероссийского конкурса. Сейчас Вероника показала себя на краевом этапе.
Осенью победительницу ждет поездка в Москву, где она поборется за звание лучшего учителя-дефектолога страны.
