Двух калининградцев будут судить за подделку документов при трудоустройстве моряков на суда

Двое предприимчивых калининградцев подделывали документы для трудоустройства на суда моряков и с декабря 2022 года по апрель 2025-го заработали так 400 тысяч рублей. Их ждет суд, сообщает пресс-служба областного суда.
Известно, что один фигурант получал от клиентов деньги за трудоустройство в рыбодобывающие компании. Второй занимался подделкой медицинских книжек, сертификатов и свидетельств о прохождении курсов от лица специализированного учебно-тренажерного центра в Калининграде.
Заказчикам продавали уже готовый пакет документов.
